Зеленский о боях в Купянске: ситуация непростая, но у наших сил больше контроля

Ситуация в Купянске остается непростой. Но у украинских защитников теперь больше контроля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что он провел детальный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым ситуацию на фронте. Речь шла о всех направлениях.
Он уточнил, что россияне пытаются закрепиться на Покровском направлении любыми методами, и каждый уничтоженный там солдат РФ - это результат для всей Украины.
"Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции", - обратил внимание президент.
Он добавил, что за сутки было зафиксировано десятки штурмов на Александровском направлении.
Зеленский рассказал, что детально обсудил с Сырским и Гнатовым планирование дальнобойных операций. Сейчас единственным сценарием остается принуждение РФ к завершению войны. Это можно обеспечить при помощи санкций мира и украинских дальнобойных санкций.
Также важным является восстановление Украины после российских ударов и координация действий с партнерами, обратил внимание президент.
"И главное - поддержка нашей армии, всех составляющих сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны", - добавил он.
Напомним, ранее российскому диктатору Владимиру Путину доложили о том, что российские оккупанты якобы окружили украинских военных на Купянском и Покровском направлениях.
При этом сегодня он предложил абсурдную идею о том, чтобы пригласить иностранные и украинские СМИ в Покровск и Купянск, чтобы доказать окружение украинских воинов.
В свою очередь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что ситуация в Купянске стабилизирована, они продолжают оборонять позиции.