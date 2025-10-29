ua en ru
Глава МВД Клименко прояснил ситуацию в Купянске после заявлений Путина

Среда 29 октября 2025 15:51
Глава МВД Клименко прояснил ситуацию в Купянске после заявлений Путина Фото: Игорь Клименко (mvs.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в районе Купянска Харьковской области. Сейчас там продолжается оборонительная операция подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и других служб.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время визита в Харьков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думку".

Отвечая на вопрос о ситуации в Купянске и заявлениях российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских войск, Клименко отметил, что ситуацию удалось стабилизировать.

"Я могу сказать, что в данном случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба ВСУ. Наших действительно там много подразделений работает вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована. И я надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут все сделать, чтобы Купянск не был захвачен врагом", - заявил Клименко.

Напомним, сегодня диктатор Путин выступил с абсурдным заявлением о желании пригласить журналистов иностранных СМИ в Купянск и Покровск, чтобы якобы продемонстрировать окружение украинских войск.

Ситуация в Купянске

По данным Генштаба Украины, на Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

Вчера начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска присутствуют в северной части Купянска. Они пытаются одновременно обойти город и прорваться непосредственно к его центру.

Трегубов также подчеркнул, что заявления российских оккупантов о якобы окружении Купянска не соответствуют действительности.

