Зеленский о гарантиях безопасности с Францией: можем выйти на амбициозный уровень

Украина уже завершает переговоры с Францией относительно гарантий безопасности между государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Сегодня украинский президент провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Детально обсудили соглашение по безопасности между нашими государствами - гарантии безопасности. Уже финализируем соглашение. Команды активно работают, и можем выйти на очень амбициозный уровень, который будет нужным сигналом всему глобальному сообществу", - подчеркнул президент.

Он отметил, что данный документ может стать сигналом того, что Европа умеет защищать жизнь, умеет добавлять безопасности - на поколения.

Отношения Украины и Франции

Напомним, страны G7 в начале июля 2023 года утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 стран, в том числе и Франция.

Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение с Украиной. А уже 17 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделал Лондон.

Тогда же французский президент заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. В ходе визита ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

Кроме того, в январе этого года французский министр обороны Себастьен Лекорню анонсировал производство и передачу Украине более 70 артиллерийских установок "Цезарь".

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