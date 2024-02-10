Зеленський про безпекові гарантії з Францією: можемо вийти на амбітний рівень

Україна вже завершує переговори з Францією щодо безпекових гарантій між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Сьогодні український президент провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Детально обговорили безпекову угоду між нашими державами - безпекові гарантії. Вже фіналізуємо угоду. Команди активно працюють, і можемо вийти на дуже амбітний рівень, який буде потрібним сигналом усій глобальній спільноті", - наголосив президент.

Він зауважив, що даний документ може стати сигналом того, що Європа вміє захищати життя, вміє додавати безпеки - на покоління.

Відносини України та Франції

Нагадаємо, країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі й Франція.

Британія стала першою країною, яка підписала угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробив Лондон.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Під час візиту очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

Крім того, у січні цього року французький міністр оборони Себастьєн Лекорню анонсував виробництво та передачу Україні понад 70 артилерійських установок "Цезар".

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