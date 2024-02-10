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Гарантии, артиллерия и ПВО. Зеленский провел разговор с Макроном

Киев, Суббота 10 февраля 2024 16:48
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Гарантии, артиллерия и ПВО. Зеленский провел разговор с Макроном Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, президенты Украины и Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны, в частности, обсудили подготовку соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как рассказали в пресс-службе ОП, президенты обсудили ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины, среди которых дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО разных видов, как переносные, так и дальнего радиуса действия.

Кроме того, Зеленский "высоко оценил" начало Францией и США артиллерийской коалиции. В рамках этой инициативы французская сторона передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь" и снарядов.

Также Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего документа по гарантиям безопасности. Как отметили в пресс-службе ОП, по мнению Зеленского, активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних соглашений по безопасности демонстрирует лидерство, а также мотивирует украинцев и посылает РФ мощные сигналы.

Отношения Украины и Франции

Напомним, страны G7 в начале июля 2023 года утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 стран, в том числе и Франция.

Британия стала первой страной, подписавшей соглашение с Украиной. А уже 17 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделал Лондон.

Тогда же французский президент заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. Во время визита и ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

Кроме того, в январе этого года французский министр обороны Себастьен Лекорню анонсировал производство и передачу Украине более 70 артиллерийских установок "Цезарь".

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
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Гарантии, артиллерия и ПВО. Зеленский провел разговор с Макроном
Гарантии, артиллерия и ПВО. Зеленский провел разговор с Макроном
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