Это должно посеять страх: РФ разносит новый фейк о гарантиях безопасности для Украины

Украина, Суббота 13 сентября 2025 08:34
Это должно посеять страх: РФ разносит новый фейк о гарантиях безопасности для Украины Иллюстративное фото: РФ разносит новый фейк о гарантиях безопасности для Украины (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Российская пропаганда распространяет фейки о «страхе оккупации» и «антифашистских подпольях», чтобы посеять недоверие украинцев к западным партнёрам и сорвать международные соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Российские пропагандистские ресурсы продолжают кампанию по дискредитации отношений Украины с западными партнёрами. По данным Центра противодействия дезинформации, их цель — посеять сомнения и недоверие среди граждан и военных.

В последние недели в сети активно распространяются сообщения о якобы существующем страхе перед размещением сил сдерживания западных стран. Пропагандисты представляют это как «реальную оккупацию» территории, утверждая, что такие настроения широко распространены в отдельных областях Украины.

В качестве доказательств упоминаются вымышленные группы вроде «антифашистского подполья Херсонщины», либо ссылки на источники вовсе отсутствуют.

ЦПД подчёркивает: никаких подтверждённых данных о подобных страхах нет. Дезинформационные кампании направлены на подрыв доверия к западной поддержке, срыв международных соглашений о безопасности и осложнение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Эксперты отмечают, что распространение подобных нарративов может ослабить общественное доверие к союзникам, создать напряжённость внутри страны и негативно повлиять на стратегические решения украинских властей.

Напоминаем, что украинские войска сорвали попытку российской армии прорваться на Сумщину, нанеся противнику серьёзный урон. Президент сообщил, что сегодня прошло содержательное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. В ходе встречи обсуждались поставки систем ПВО с ракетами, потребности вооружённых сил и возможности эффективного использования имеющихся ресурсов обороны.

Отметим, что немецкое правительство нацелено на введение более строгих правил для россиян при получении шенгенских виз в рамках нового санкционного пакета ЕС. Решение призвано ограничить возможности поездок в страны Шенгена и усилить давление на Россию.

Война в Украине Фейки
