Зеленський і Байден обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні
Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден здзвонилися 25 лютого на тлі вторгнення Росії. Лідери обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Посилення санкцій, конкретна оборонна допомога і антивоєнна коаліція щойно обговорювалися з Байденом", - написав Зеленський.
Глава держави подякував США за потужну підтримку України.
Нагадаємо, раніше Зеленський записав чергове звернення до українців. Він запевнив, що керівництво країни залишається в Києві.
Зазначимо, сьогодні Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував сісти за стіл переговорів.