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Зеленський і Байден обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 20:31
Зеленський і Байден обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден здзвонилися 25 лютого на тлі вторгнення Росії. Лідери обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Посилення санкцій, конкретна оборонна допомога і антивоєнна коаліція щойно обговорювалися з Байденом", - написав Зеленський.

Глава держави подякував США за потужну підтримку України.

Нагадаємо, раніше Зеленський записав чергове звернення до українців. Він запевнив, що керівництво країни залишається в Києві.

Зазначимо, сьогодні Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував сісти за стіл переговорів.

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