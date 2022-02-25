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Зеленский и Байден обсудили усиление санкций против России и оборонную помощь Украине

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 20:31
Зеленский и Байден обсудили усиление санкций против России и оборонную помощь Украине Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден созвонились 25 февраля на фоне вторжения России. Лидеры обсудили усиление санкций против России и оборонную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Усиление санкций, конкретная оборонная помощь и антивоенная коалиция только что обсуждались с Байденом", - написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил США за мощную поддержку Украины.

Напомним, ранее Зеленский записал очередное обращение к украинцам. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве.

Отметим, сегодня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил сесть за стол переговоров.

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