Зеленский и Байден обсудили усиление санкций против России и оборонную помощь Украине
Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден созвонились 25 февраля на фоне вторжения России. Лидеры обсудили усиление санкций против России и оборонную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Усиление санкций, конкретная оборонная помощь и антивоенная коалиция только что обсуждались с Байденом", - написал Зеленский.
Глава государства поблагодарил США за мощную поддержку Украины.
Напомним, ранее Зеленский записал очередное обращение к украинцам. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве.
Отметим, сегодня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил сесть за стол переговоров.