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"Ми всі тут і захищаємо незалежність": Зеленський записав звернення біля ОП

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 19:43
"Ми всі тут і захищаємо незалежність": Зеленський записав звернення біля ОП Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення на тлі вторгнення Росії. Він запевнив, що керівництво країни залишається в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського, опубліковане в Facebook.

Зокрема, на відео Зеленський стоїть біля Офісу президента разом з прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і радником глави ОП Михайлом Подоляком.

"Всім ми тут, наші військові тут, громадяни і суспільство тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність і нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував сісти за стіл переговорів.

Російська сторона наполягає на переговорах у Мінську, але Україна пропонує Варшаву.

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