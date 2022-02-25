Зеленський звернувся до Путіна: давайте сідати за стіл переговорів
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Український гарант Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав лідера РФ сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президент.
"Хочу ще раз звернутися до Президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.