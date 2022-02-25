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Зеленський звернувся до Путіна: давайте сідати за стіл переговорів

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 13:27
Зеленський звернувся до Путіна: давайте сідати за стіл переговорів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Український гарант Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав лідера РФ сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президент.

"Хочу ще раз звернутися до Президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.

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