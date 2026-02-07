Зеленский об атаке РФ: был жесткий разговор, огневые группы ПВО усилят
В Украине в ряде областей будут значительно усилены мобильные огневые группы. Это нужно, чтобы защитить их от террора, который РФ устраивает с помощью "Шахедов" и других дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания 7 февраля.
Зеленский отметил, что заслушал доклады из всех регионов после очередной массированной атаки российского режима. Оккупанты среди прочего применили более 400 дронов, большинство из которых были именно "Шахедами".
"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", - сообщил он.
Зеленский также подтвердил, что был жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, которые сбивают российские дроны. Компонента МВГ планируется значительно усилить, соответствующие задачи уже есть.
"В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей", - отметил он.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 7 февраля в очередной раз массированно атаковали Украину. Россияне ударили более 400 дронами и около 40 ракетами различных типов, ПВО уничтожила большинство целей.
Основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети.
В результате терактов украинские атомные электростанции временно уменьшили генерацию, а Украина срочно обратилась за помощью к Польше. Ситуация в энергосети остается тяжелой.
Подробнее о последствиях ночной атаки россиян - в материале РБК-Украина.