Зеленский об атаке РФ: был жесткий разговор, огневые группы ПВО усилят

В Украине в ряде областей будут значительно усилены мобильные огневые группы. Это нужно, чтобы защитить их от террора, который РФ устраивает с помощью "Шахедов" и других дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания 7 февраля.

Зеленский отметил, что заслушал доклады из всех регионов после очередной массированной атаки российского режима. Оккупанты среди прочего применили более 400 дронов, большинство из которых были именно "Шахедами".

"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", - сообщил он.

Зеленский также подтвердил, что был жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, которые сбивают российские дроны. Компонента МВГ планируется значительно усилить, соответствующие задачи уже есть.

"В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей", - отметил он.