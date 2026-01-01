RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский анонсировал встречу начальников Генштабов по Украине: что будут обсуждать

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На следующей неделе состоится встреча начальников Генштабов. Главной темой станут гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча советников по нацбезопасности

По словам Зеленского, 3 января в Украине пройдет встреча советников по нацбезопасности. Это первая будет такая встреча в Украине. 15 европейских стран подтвердили, что примут участие. США будут представлены в онлайн-формате, также присоединятся представители европейских структур и НАТО. 

Встреча начальников Генштабов

Уже 5 января пройдет встреча начальников Генштабов. 

"Главное - это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь как гарантии будут работать в небе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это - ключевая цель для всех нормальных людей", - уточнил президент. 

Встреча на уровне лидеров

Зеленский добавил, что 6 января ожидается встреча на уровне лидеров стран "коалиции решительных". 

"Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и мирному соглашению политической уверенности стало больше", - сказал глава государства. 

Визит Умерова в Турцию

Также президент напомнил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров находится с визитом в Турции. У него уже было несколько встреч с турецкими чиновниками.

"Мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, к концу года, к сожалению, затормозили, нужно теперь восстановить", - сказал Зеленский. 

Готовность гарантий безопасности

Напомним, еще 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.

При этом после недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности согласованы "на все сто".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь УкраинеВойна в УкраинеГарантии безопасности