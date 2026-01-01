Зеленський анонсував зустріч начальників Генштабів щодо України: що обговорюватимуть

Зустріч радників із нацбезпеки

За словами Зеленського, 3 січня в Україні відбудеться зустріч радників із нацбезпеки. Це перша буде така зустріч в Україні. 15 європейських країн підтвердили, що візьмуть участь. США будуть представлені в онлайн-форматі, також приєднаються представники європейських структур і НАТО.

Зустріч начальників Генштабів

Уже 5 січня відбудеться зустріч начальників Генштабів.

"Головне - це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі та на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це - ключова мета для всіх нормальних людей", - уточнив президент.

Зустріч на рівні лідерів

Зеленський додав, що 6 січня очікується зустріч на рівні лідерів країн "коаліції рішучих".

"Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки побільшало, і щоб щодо гарантій і мирної угоди політичної впевненості побільшало", - сказав глава держави.

Візит Умєрова до Туреччини

Також президент нагадав, що секретар РНБО України Рустем Умєров перебуває з візитом у Туреччині. У нього вже було кілька зустрічей із турецькими чиновниками.

"Ми дуже намагаємося в новому році відновити обміни, саме це ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. Минулого року обміни були активними, до кінця року, на жаль, загальмували, потрібно тепер відновити", - сказав Зеленський.