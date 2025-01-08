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Зеленский анонсировал свое участие в "Рамштайне"

Киев, Среда 08 января 2025 20:39
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Зеленский анонсировал свое участие в "Рамштайне" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече в формате "Рамштайн". Она пройдет уже завтра, 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих", - рассказал Зеленский.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров уже находится в Германии. Он начал проводить первые встречи.

Зеленский подчеркнул, что ключевыми вопросами для Украины является усиление ПВО и возможность отогнать российскую военную авиацию от украинских городов и границ.

"Это реально, если партнеры сейчас реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим", - добавил президент.

Также, как уточнил Зеленский, на “Рамштайне” с партнерами будут обсуждать то, как будут работать оборонные коалиции в 2025-м году.

"У Европы есть только один выбор - и это исторический выбор - стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми сделать свой европейский вклад в глобальную безопасность. Это будет правильно для всех в Европе", - отметил президент.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже завтра, 9 января.

По информации Associated Press, США в рамках "Рамштайна" могут объявить о значительном пакете военной помощи Украине.

При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предполагал, что такая встреча в формате "Рамштайн" может быть последней.

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