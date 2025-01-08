Зеленський анонсував свою участь у "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться вже завтра, 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", - розповів Зеленський.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров вже перебуває в Німеччині. Він почав проводити перші зустрічі.

Зеленський наголосив, що ключовими питаннями для України є посилення ППО і можливість відігнати російську військову авіацію від українських міст і кордонів.

"Це реально, якщо партнери зараз реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", - додав президент.

Також, як уточнив Зеленський, на "Рамштайні" з партнерами обговорюватимуть те, як працюватимуть оборонні коаліції у 2025-му році.

"У Європи є тільки один вибір - і це історичний вибір - стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", - зазначив президент.