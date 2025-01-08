ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський анонсував свою участь у "Рамштайні"

Київ, Середа 08 січня 2025 20:39
UA EN RU
Зеленський анонсував свою участь у "Рамштайні" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться вже завтра, 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", - розповів Зеленський.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров вже перебуває в Німеччині. Він почав проводити перші зустрічі.

Зеленський наголосив, що ключовими питаннями для України є посилення ППО і можливість відігнати російську військову авіацію від українських міст і кордонів.

"Це реально, якщо партнери зараз реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", - додав президент.

Також, як уточнив Зеленський, на "Рамштайні" з партнерами обговорюватимуть те, як працюватимуть оборонні коаліції у 2025-му році.

"У Європи є тільки один вибір - і це історичний вибір - стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", - зазначив президент.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже завтра, 9 січня.

За інформацією Associated Press, США в рамках "Рамштайна" можуть оголосити про значний пакет військової допомоги Україні.

При цьому міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припускав, що така зустріч у форматі "Рамштайн" може бути останньою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Війна в Україні Зустріч Рамштайн
NEWS
ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області
ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція