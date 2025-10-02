Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайн"
Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", состоится в штаб-квартире НАТО 15 октября. Это будет 31 заседание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Встречу созывают Великобритания и Германия.
"В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО, - говорится в сообщении.
Повестку дня встречи НАТО пока не приводит.
Стоит добавить, что 15 октября состоится уже 31 заседание в формате "Рамштайн".
Что такое "Рамштайн"
Контактная группа объединяет более 50 стран-партнеров и координирует военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.
Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где состоялись первые заседания после начала полномасштабного вторжения России в апреле 2022 года.
После смены власти в США лидерство в формате "Рамштайн" перешло к Великобритании и Германии.
Предыдущие заседания
Напомним, 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 9 сентября в Лондоне в онлайн-формате. Тогда присутствовали министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.
Во время этого заседания Украина получила важный сигнал - международная поддержка будет продолжаться и усиливаться.
Также в ходе заседания стало известно, что Великобритания в течение года профинансирует производство тысяч беспилотников большой дальности для украинских военных.
Германия тем временем находится на этапе поставки Украине двух полных систем противовоздушной обороны Patriot.
Перед тем заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.