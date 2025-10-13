Зеленский раскрыл планы Украины на предстоящий "Рамштайн": что обсудят
Украина на новой встрече в формате "Рамштайн" 15 октября планирует обсуждать вопрос усиления противовоздушной обороны для защиты от атак россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По его словам, во время Ставки верховного главнокомандующего министр обороны Денис Шмыгаль детально доложил о подготовке к новому "Рамштайну".
"Наши приоритеты - это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка", - отметил президент.
Он уточнил, что идет работа с партнерами в рамках программ PURL и SAFE. По его словам, PURL уже стала эффективной, а вот SAFE еще нужно наполнить актуальным содержанием.
В частности, Зеленский ожидает, что от европейских стран будут такие элементы участия в SAFE, которые будут сдерживать Россию "уже сейчас".
Новый "Рашмтайн"
Напомним, пресс-служба НАТО анонсировала новую встречу Контактной группы по обороне Украины еще 2 октября.
Новое заседание "Рамштайна" созвали Германия и Великобритания.
К слову, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что во время "Рамштайна" будет обсуждаться вопрос участия новых стран в инициативе PURL.