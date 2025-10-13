Зеленский раскрыл планы Украины на предстоящий "Рамштайн": что обсудят

Украина на новой встрече в формате "Рамштайн" 15 октября планирует обсуждать вопрос усиления противовоздушной обороны для защиты от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По его словам, во время Ставки верховного главнокомандующего министр обороны Денис Шмыгаль детально доложил о подготовке к новому "Рамштайну".

"Наши приоритеты - это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка", - отметил президент.

Он уточнил, что идет работа с партнерами в рамках программ PURL и SAFE. По его словам, PURL уже стала эффективной, а вот SAFE еще нужно наполнить актуальным содержанием.

В частности, Зеленский ожидает, что от европейских стран будут такие элементы участия в SAFE, которые будут сдерживать Россию "уже сейчас".