Главная » Новости » Война в Украине

Обмен пленными завис: Зеленский объяснил, почему РФ тормозит процесс

Украина, Четверг 11 декабря 2025 18:30
Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Сейчас процессы обмена пленными между Украиной и Россией фактически остановились из-за позиции российской стороны.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, РФ начала искусственно тормозить договоренности, требуя более широких политических соглашений.

В частности, во время недавней встречи секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями РФ стороны согласовали подготовку масштабного обмена до Нового года. Также предварительно договорились о проработке и согласовании списков удерживаемых.

"Стороны согласовали, что будет такой достаточно большой обмен до Нового года и что надо проговаривать списки. Но сейчас именно с "русской" стороны есть торможение", - заявил Зеленский.

Обмен пленными

Напомним, в субботу, 15 ноября, Умеров сообщил, что Украина и Россия возобновят обмен пленными. Сейчас ожидается, что Киеву удастся освободить из российского плена 1200 украинцев.

По его словам, после проведения консультаций в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов, стороны согласились активировать стамбульские договоренности.

Стоит напомнить, что последний обмен пленными состоялся в начале октября. Тогда домой вернулись 185 украинских защитников. Домой, в частности, вернулись нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".

