Война может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча, - Грэм

Сенатор США Линдси Грэм считает, что трехсторонняя встреча может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в эфире Fox News.

В то же время сенатор подчеркнул, что если переговоров не будет, Трамп может применить серьезные последствия против Путина и стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

По словам Грэма, в случае такой встречи конфликт может закончиться задолго до Рождества.

Грэм выразил осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны в Украине, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стали боевые действия России в Украине.

Переговоры длились около трех часов, хотя изначально планировали минимум шесть.

По итогам Трамп охарактеризовал разговор как "чрезвычайно продуктивный", однако договоренностей о прекращении огня достигнуто не было.

