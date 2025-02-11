Зеленский анонсировал переговоры с представителями Трампа

Как сообщает РБК-Украина, об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас Украина может более уверенно говорить о специальных экономических проектах с Соединенными Штатами. В частности, речь о добыче и переработке ресурсов.

"Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов - в ближайшее время переговоры. На многих уровнях", - рассказал Зеленский.

Предложение Трампа по редкоземельным металлам

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских редкоземельных металлах и не против заключить соглашение об их получении в обмен на поставки оружия, добавив, что Украина якобы согласилась передать США ресурсы на 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь. В ответ Зеленский отметил, что Украина открыта к предложениям США.

Сегодня стало известно, что уже на этой неделе Украину посетит министр финансов США Скотт Бессент. По данным Bloomberg, Бессент намерен посетить Украину на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.