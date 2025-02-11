Зеленский анонсировал переговоры с представителями Трампа
Украина готова к встречам с представителями Соединенных Штатов Америки. Вскоре начнутся переговоры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, сейчас Украина может более уверенно говорить о специальных экономических проектах с Соединенными Штатами. В частности, речь о добыче и переработке ресурсов.
"Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов - в ближайшее время переговоры. На многих уровнях", - рассказал Зеленский.
Предложение Трампа по редкоземельным металлам
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских редкоземельных металлах и не против заключить соглашение об их получении в обмен на поставки оружия, добавив, что Украина якобы согласилась передать США ресурсы на 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь. В ответ Зеленский отметил, что Украина открыта к предложениям США.
Сегодня стало известно, что уже на этой неделе Украину посетит министр финансов США Скотт Бессент. По данным Bloomberg, Бессент намерен посетить Украину на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.
Стоит напомнить, что редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые встречаются в природе в небольших количествах. Известно, что в Украине сосредоточены залежи графита, урана, титана и лития, которые являются стратегически ценными. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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