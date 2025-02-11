Зеленський анонсував переговори з представниками Трампа

Як повідомляє РБК-Україна, про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі Україна може більш впевнено говорити про спеціальні економічні проекти із Сполученими Штатами. Зокрема, мова про видобуток та переробку ресурсів.

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів - найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях", - розповів Зеленський.

Пропозиція Трампа щодо рідкісноземельних металів

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що США зацікавлені в українських рідкісноземельних металах і не проти укласти угоду про їх отримання в обмін на постачання зброї, додавши, що Україна нібито погодилася передати США ресурси на 500 млрд доларів як оплату за військову допомогу. У відповідь Зеленський зазначив, що Україна відкрита до пропозицій США.

Сьогодні стало відомо, що вже цього тижня Україну відвідає міністр фінансів США Скотт Бессент. За даними Bloomberg, Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.