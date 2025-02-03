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Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах в обмен на помощь от США

Понедельник 03 февраля 2025 21:09
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Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах в обмен на помощь от США Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы. Также в Вашингтоне работают над гарантиями для Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Екатерину Лисунову в соцсети X.

"Мы говорим с ними (Украиной и РФ, - ред.) прямо сейчас, мы работаем над сделками, чтобы у нас были гарантии и другие вещи. Мы говорим Украине, что у них есть действительно ценные редкоземельные металлы", - отметил Трамп.

По его словам, Европа отстает в помощи Украине. И это при том, что между США и Украиной океан, а между Европой и Украиной его нет. Поэтому Европа, как отметил президент, должна как минимум "платить равную сумму" с США.

"Мы ищем соглашение с Украиной, когда они обеспечат то, что мы даем им своими редкоземельными металлами", - добавил Трамп

Также Трамп подписал указ о назначении Кита Келлога специальным посланником по Украине и России.

"Мы добились большого прогресса по России и Украине", - отметил президент США.

Что такое редкоземельные металлы

Стоит заметить, что редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые встречаются в природе в очень малых количествах.

Они, в частности, используются в производстве электроники (смартфонов, телевизоров, компьютеров), в авиационно-космической отрасли (для создания прочных и легких сплавов), в медицине (в МРТ, лазерах и некоторых лекарствах).

Примечательно, что большую часть добычи редкоземельных металлов контролирует Китай.

Редкоземельные металлы Украины

Напомним, в Украине сосредоточены редкие природные ресурсы, в том числе графит, уран, титан и литий.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, такие ресурсы стратегически ценные и они могут усилить либо Украину и демократический мир, либо Россию и ее союзников.

В рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию экономического потенциала.

При этом, как писало Financial Times, этот пункт был фактически разработан для Трампа и должен был его заинтересовать.

Детально о редкоземельных металлах в Украине - в материале РБК-Украина.

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