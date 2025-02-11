Война должна закончиться скоро. Трамп подтвердил визит министра финансов США в Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил визит главы Минфина Скотта Бессента в Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По словам Трампа, во время своего визита в Украину Бессент проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Эта война должна и скоро закончится - слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, а результатов мало. Когда Америка сильна, в мире царит мир", - написал Трамп.

Заметим, незадолго до этого СМИ начали писать о визитах Бассента в Украину. По данным Bloomberg, Бессент намерен посетить Украину на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Предложение Трампа по редкоземельным металлам

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в украинских редкоземельных металлах. По его словам, США якобы не против сделки с Украиной по получению редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

На это Зеленский ответил, что Украина открыта к предложениям США.

Также сегодня Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Напомним, редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые встречаются в природе в небольших количествах. Их в основном используют при производстве электроники, в авиационно-космической отрасли, медицине и тому подобное. В Украине сосредоточены залежи графита, урана, титана и лития, которые являются стратегически ценными.