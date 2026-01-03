ua en ru
Политика

Трамп о Путине: он убивает слишком много людей

Вашингтон, Суббота 03 января 2026 19:59
Трамп о Путине: он убивает слишком много людей Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не в восторге от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера на пресс-конференции.

"Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", - ответил Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он ситуацию в Венесуэле во время их последнего звонка.

Он добавил, что надеется достичь прогресса в мирном урегулировании войны в Украине, в очередной раз повторив свой тезис о том, что он "унаследовал" эту войну от "Байдена, Зеленского и Путина".

"Если бы наши люди были вовлечены в войну Украины и РФ, она не длилась бы очень долго. А сейчас - это кровавая бойня", - заявил американский президент.

Также Трамп заявил, что не боится Путина.

Трампа нервирует Путин

Ранее издание Politico писало, что упрямство российского лидера в переговорах периодически раздражает Дональда Трампа и затрудняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

РБК-Украина писало, что почти половина граждан США выражает недовольство действиями президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной: согласно опросу The Economist/YouGov, приведенному The Hill, 49% респондентов отметили, что "несколько не одобряют" или 2 категорически не одобряют" его подход к решению ситуации.

Politico отмечает, что российский лидер умело выбирает моменты для контактов, включая двухчасовой телефонный разговор, когда Кремль заговорил о возможном саммите одновременно с допущением Трампом варианта передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году его целью станет достижение мира во всем мире.

РБК-Украина писало, что Трамп сделал репост новости, который намекает на обман Кремля и препятствие миру.

