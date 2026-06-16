Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

По словам президента, украинская команда будет встречаться с американской командой в течение суток.

Также необходимо провести большое количество важных технических встреч, в том числе с британцами.

"Я думаю, завтра еще встретимся с президентом отдельно", - добавил он.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский участвовал в саммите "Большой семерки", который проходит во Франции.

По его словам, лидеры стран G7 едины в том, что Россия не побеждает в войне против Украины и теряет большое количество людей.

На полях саммита глава украинского государства встретился с президентом США Дональдом Трампом.