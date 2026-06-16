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Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

20:56 16.06.2026 Вт
1 мин
У Украины запланировано много важных встреч, в том числе с американцами
aimg Иван Носальский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завтра, 17 июня, могут провести еще одну встречу.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил в комментарии "Суспільному".

По словам президента, украинская команда будет встречаться с американской командой в течение суток.

Также необходимо провести большое количество важных технических встреч, в том числе с британцами.

"Я думаю, завтра еще встретимся с президентом отдельно", - добавил он.

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Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский участвовал в саммите "Большой семерки", который проходит во Франции.

По его словам, лидеры стран G7 едины в том, что Россия не побеждает в войне против Украины и теряет большое количество людей.

На полях саммита глава украинского государства встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отмечал, что он обсудил с американским лидером возможность усиления украинской противовоздушной обороны.

Также, по информации собеседников Reuters, Зеленский показал Трампу фото последствий российского удара по Киево-Печерской Лавре. Оккупанты нанесли по ней удар в ночь на 15 июня.

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