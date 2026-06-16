Зеленский показал Трампу последствия удара по Лавре, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский показал президенту США Дональду Трампу фото последствий российской атаки на Киево-Печерскую Лавру. Это произошло во время встречи лидеров на саммите G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Информацию о том, что Зеленский показал Трампу последствия удара РФ, раскрыли Reuters неназванные европейские дипломаты.

Один из дипломатов отметил, что Трамп выразил свое неодобрение российской атаке.

При этом, по словам другого дипломата, с психологической точки зрения решение Зеленского показать эти фотографии было удачным шагом.

Киево-Печерской Лавре более 1000 лет. Она является символом духовного и культурного наследия Украины и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Удар по Киево-Печерской Лавре

Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Большое количество беспилотников и ракет враг запустил по Киеву.

Ночью стало известно, что был "прилет" по Киево-Печерской Лавре. Там начался пожар. Согласно официальным данным, для атаки россияне использовали ударный беспилотник.