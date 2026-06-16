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Зеленский показал Трампу последствия удара по Лавре, - Reuters

16:34 16.06.2026 Вт
2 мин
Как на это отреагировал президент США?
aimg Иван Носальский
Зеленский показал Трампу последствия удара по Лавре, - Reuters Фото: россияне ударили по Киево-Печерской Лавре (president.gov.ua)
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Президент Украины Владимир Зеленский показал президенту США Дональду Трампу фото последствий российской атаки на Киево-Печерскую Лавру. Это произошло во время встречи лидеров на саммите G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Информацию о том, что Зеленский показал Трампу последствия удара РФ, раскрыли Reuters неназванные европейские дипломаты.

Один из дипломатов отметил, что Трамп выразил свое неодобрение российской атаке.

При этом, по словам другого дипломата, с психологической точки зрения решение Зеленского показать эти фотографии было удачным шагом.

Киево-Печерской Лавре более 1000 лет. Она является символом духовного и культурного наследия Украины и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Удар по Киево-Печерской Лавре

Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Большое количество беспилотников и ракет враг запустил по Киеву.

Ночью стало известно, что был "прилет" по Киево-Печерской Лавре. Там начался пожар. Согласно официальным данным, для атаки россияне использовали ударный беспилотник.

Российские войска повредили Успенский собор. По словам вице-премьера по гуманитарной политике Татьяны Бережной, на месте оперативно сработали спасатели и братия монастыря, что позволило минимизировать угрозы для людей.

В то же время епископ Авраамий сообщил, что из лавры организовали срочную эвакуацию древних икон, богослужебных предметов и других ценностей.

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