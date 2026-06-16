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Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом

20:56 16.06.2026 Вт
1 хв
В України заплановано багато важливих зустрічей, зокрема з американцями
aimg Іван Носальський
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп завтра, 17 червня, можуть провести ще одну зустріч.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова української держави заявив у коментарі для "Суспільного".

За словами президента, українська делегація зустрічатиметься з американською делегацією протягом доби.

Також необхідно провести велику кількість важливих технічних зустрічей, зокрема з британцями.

"Я думаю, завтра ще зустрінемося з президентом окремо", - додав він.

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Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки", який проходить у Франції.

За його словами, лідери країн G7 єдині в тому, що Росія не перемагає у війні проти України та втрачає велику кількість людей.

На полях саміту глава української держави зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначав, що він обговорив із американським лідером можливість посилення української протиповітряної оборони.

Також, за інформацією співрозмовників Reuters, Зеленський показав Трампу фото наслідків російського удару по Києво-Печерській Лаврі. Окупанти завдали удару в ніч на 15 червня.

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Володимир ЗеленськийG7Дональд ТрампЗустріч Зеленського та Трампа