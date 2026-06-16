Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завтра, 17 июня, могут провести еще одну встречу.
Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил в комментарии "Суспільному".
По словам президента, украинская команда будет встречаться с американской командой в течение суток.
Также необходимо провести большое количество важных технических встреч, в том числе с британцами.
"Я думаю, завтра еще встретимся с президентом отдельно", - добавил он.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский участвовал в саммите "Большой семерки", который проходит во Франции.
По его словам, лидеры стран G7 едины в том, что Россия не побеждает в войне против Украины и теряет большое количество людей.
На полях саммита глава украинского государства встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский отмечал, что он обсудил с американским лидером возможность усиления украинской противовоздушной обороны.
Также, по информации собеседников Reuters, Зеленский показал Трампу фото последствий российского удара по Киево-Печерской Лавре. Оккупанты нанесли по ней удар в ночь на 15 июня.