Зеленский анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими представителями в Дублине анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом глава государства сообщил во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Во-первых, результат очень важен, и теперь, вслед за Россией, американская сторона также подтвердила, что мы обменяемся военнопленными. Как мне сказал Стив и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными", - заявил Зеленский.
Зеленский в Дублине встретился с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после того, как последние вернулись с переговоров в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Ранее Уиткофф сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров с Путиным и убедить выбрать путь завершения войны.
СМИ писали, что к этой встрече должны присоединятся представители европейских стран, в частности Германии, Франции и Британии.
Как известно, 10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры между США, Россией и Украиной, на которых искали пути к миру, хотя по итогам вышло, что удалось успешно обсудить только будущую архитектуру безопасности Европы.
Украинская сторона заявляла, что РФ привезла на переговоры жесткие директивы, в которых "нет места для торгов". При этом представители каждой из сторон продолжают заявлять о "позитивных сигналах" и надеждах на продвижение в переговорах.
10 ноября Зеленский заявлял, что с Москвой на переговорах в Абу-Даби обсуждался вопрос обмена пленными "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".
Предыдущий обмен пленными межд у Украиной и РФ прошел 23 октября. Домой вернулись еще 270 украинцев.