Во встрече Зеленского с Уиткоффом и Кушнером примут участие европейцы, - СМИ

К встрече президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера присоединятся и представители ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Издание пишет, что к переговорам, которые состоятся сегодня в Дублине, присоединятся представители европейских стран, в частности Германии, Франции и Британии.

Источник AFP рассказал, что эти три страны, а также, возможно, и другие государства, будут представлены советниками или дипломатами.

Обновлено в 21:35

Ирландские СМИ сообщают, что встреча Зеленского со спецпредставителями США состоится на военной авиабазе Ирландии.

Речь идет о главной авиабазе и единственном военном аэродроме Воздушного корпуса Ирландии, расположенном юго-западнее Дублина.

Уиткофф и Кушнер должны приземлиться на аэродроме Кейсмент в Балдоннелле, где они встретятся с Зеленским и, вероятно, с европейскими представителями.

Напомним, сегодня, 12 ноября, спецпосланники США провели встречу с российским диктатором в Москве. В ходе переговоров обсуждались результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби, посвященной завершению войны в Украине.

Отметим, что Уиткофф сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров с Владимиром Путиным и убедить выбрать путь завершения войны.