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Арахамия рассказал, почему переговоры с РФ в Абу-Даби были "жесткими"

14:43 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Арахамия рассказал, почему переговоры с РФ в Абу-Даби были "жесткими" Фото: переговоры в Абу-Даби (прессслужба СВР)
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Переговоры с представителями России в Абу-Даби были "жесткими", поскольку россияне привезли "очень строгие директивы", когда нет места для "торгов".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами.

"Россияне прибыли с очень жесткими директивами, поэтому смягчить дискуссию было сложно. В то же время формат обсуждения послевоенного будущего обеих стран помог наладить диалог, и мы начали работать более продуктивно", - отметил он.

Арахамия отметил движение к переходу от трехстороннего к многостороннему формату переговоров.

"Европейские страны должны быть за столом переговоров. Если мы говорим о послевоенной безопасности Европы, то Украина является ее частью, следовательно, европейские страны должны вместе с нами обсуждать, какой будет безопасность в Европе", - подчеркнул глава фракции.

Кроме того, он рассказал о "значительном прогрессе" в других вопросах, о которых пока нельзя говорить публично.

Он также обратился к спецпредставителям США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед их визитом в Россию.

"Призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам в Дублин, чтобы провести второй раунд встреч. Важно как можно скорее согласовать и объявить дату следующей встречи, ведь сейчас у нас есть хорошая возможность найти решение до наступления нового года", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны.

По его результатам, украинская и российская делегации достигли договоренности о проведении масштабного обмена военнопленными.

Отметим, уже 12 ноября Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Москву, где должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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