Уиткофф собрался убеждать Зеленского насчет мира после встречи с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " Интерфакс ".

Уиткофф отметил, что вместе с Джаредом Кушнером отправится в Ирландию, где у них намечена встреча с украинским президентом.

"Как я уже сказал, после этой встречи мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты нам удалось достичь в рамках этой встречи, и попытаемся также убедить его в том, что нужно идти одним из избранных путей для успешного завершения этого конфликта", - сказал спецпредставитель США.

Он также выразил надежду на то, что после сегодняшнего визита в Москву появится возможность официально объявить о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров.

Напомним, 12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В ходе переговоров обсуждались результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби, посвященной урегулированию войны в Украине.