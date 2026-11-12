ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Уиткофф собрался убеждать Зеленского насчет мира после встречи с Путиным

16:24 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Уиткофф собрался убеждать Зеленского насчет мира после встречи с Путиным Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Спецпредставитель США Стив Уиткофф намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским итоги переговоров с Кремлем и убедить выбрать путь завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Уиткофф отметил, что вместе с Джаредом Кушнером отправится в Ирландию, где у них намечена встреча с украинским президентом.

"Как я уже сказал, после этой встречи мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты нам удалось достичь в рамках этой встречи, и попытаемся также убедить его в том, что нужно идти одним из избранных путей для успешного завершения этого конфликта", - сказал спецпредставитель США.

Он также выразил надежду на то, что после сегодняшнего визита в Москву появится возможность официально объявить о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров.

Напомним, 12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В ходе переговоров обсуждались результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби, посвященной урегулированию войны в Украине.

По информации источников РБК-Украина, на второй день переговоров в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Основное внимание участники переговоров сосредоточили на формировании будущей архитектуры безопасности Европы, тогда как вопрос войны против Украины отошел на второй план.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone