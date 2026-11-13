Зеленський анонсував найбільший обмін полоненими між Україною та РФ

"По-перше, результат дуже важливий, і тепер, за Росією, американська сторона також підтвердила, що ми обміняємося військовополоненими. Як мені сказав Стів і Джаред, це буде найбільший обмін військовополоненими", - заявив Зеленський.

Зеленський у Дубліні зустрівся з посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером після того, як останні повернулися з переговорів у Москві з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше Віткофф повідомив, що планує обговорити з Володимиром Зеленським підсумки переговорів із Путіним та переконати обрати шлях завершення війни.