Зеленський анонсував найбільший обмін полоненими між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американськими представниками у Дубліні анонсував найбільший обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це глава держави повідомив під час спілкування із пресою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"По-перше, результат дуже важливий, і тепер, за Росією, американська сторона також підтвердила, що ми обміняємося військовополоненими. Як мені сказав Стів і Джаред, це буде найбільший обмін військовополоненими", - заявив Зеленський.
Зеленський у Дубліні зустрівся з посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером після того, як останні повернулися з переговорів у Москві з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Раніше Віткофф повідомив, що планує обговорити з Володимиром Зеленським підсумки переговорів із Путіним та переконати обрати шлях завершення війни.
ЗМІ писали, що до цієї зустрічі мають приєднатися представники європейських країн, зокрема Німеччини, Франції та Британії.
Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі пройшли переговори між США, Росією та Україною, на яких шукали шляхи до миру, хоча за підсумками вийшло, що вдалося успішно обговорити лише майбутню безпекову архітектуру Європи.
Українська сторона заявляла, що РФ привезла на переговори жорсткі директиви, в яких "немає місця для торгів". При цьому представники кожної зі сторін продовжують заявляти про "позитивні сигнали" та сподівання на просування у переговорах.
10 листопада Зеленський заявляв, що з Москвою на переговорах в Абу-Дабі обговорювалося питання обміну полоненими "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500".
Попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 23 жовтня. Додому повернулися ще 270 українців.