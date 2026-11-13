Зеленский анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими представителями в Дублине анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом глава государства сообщил во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Во-первых, результат очень важен, и теперь, вслед за Россией, американская сторона также подтвердила, что мы обменяемся военнопленными. Как мне сказал Стив и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными", - заявил Зеленский.

Зеленский в Дублине встретился с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после того, как последние вернулись с переговоров в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее Уиткофф сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров с Путиным и убедить выбрать путь завершения войны.