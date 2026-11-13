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Зеленский анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ

00:36 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Зеленский анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими представителями в Дублине анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом глава государства сообщил во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Во-первых, результат очень важен, и теперь, вслед за Россией, американская сторона также подтвердила, что мы обменяемся военнопленными. Как мне сказал Стив и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными", - заявил Зеленский.

Зеленский в Дублине встретился с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после того, как последние вернулись с переговоров в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее Уиткофф сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров с Путиным и убедить выбрать путь завершения войны.

СМИ писали, что к этой встрече должны присоединятся представители европейских стран, в частности Германии, Франции и Британии.

Как известно, 10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры между США, Россией и Украиной, на которых искали пути к миру, хотя по итогам вышло, что удалось успешно обсудить только будущую архитектуру безопасности Европы.

Украинская сторона заявляла, что РФ привезла на переговоры жесткие директивы, в которых "нет места для торгов". При этом представители каждой из сторон продолжают заявлять о "позитивных сигналах" и надеждах на продвижение в переговорах.

Обмен плеными

10 ноября Зеленский заявлял, что с Москвой на переговорах в Абу-Даби обсуждался вопрос обмена пленными "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".

Предыдущий обмен пленными межд у Украиной и РФ прошел 23 октября. Домой вернулись еще 270 украинцев.

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