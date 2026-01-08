ua en ru
Задержанный США танкер притворялся российским, чтобы избежать санкций, - Вэнс

США, Четверг 08 января 2026 11:16
Задержанный США танкер притворялся российским, чтобы избежать санкций, - Вэнс Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нефтяной танкер Bella 1, который США задержали 7 января, лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце не позволил американским службам подняться на борт, а позже, в конце декабря, перешел на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.

"Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций", - сказал Вэнс.

Танкер Marinera не имел на борту нефти, но США утверждают, что он принадлежит к "теневому флоту" судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.

США задержали танкеры "теневого флота"

Напомним, вчера, 7 января, российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.

В Европейском командовании уточнили, что судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

Позже стало известно, что кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись в нее.

Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, задержанного в Атлантическом океане за нарушение американских санкций.

Соединенные Штаты Америки теневой флот Джей Ди Вэнс
