Зеленая ветка метро Киева продолжит ходить в тревогу, но есть условие, - Кличко

Как сообщил Кличко, во время сегодняшнего заседания Совет обороны Киева рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

Предложения Совет предоставит центральным органам власти.

Также обсудили вопросы движения зеленой ветви киевского метро.

"Метрополитен готов восстановить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", - отметил мэр.