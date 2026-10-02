Зелена гілка метро Києва продовжить ходити в тривогу, але є умова, - Кличко

Як повідомив Кличко, під час сьогоднішнього засідання Рада оборони Києва розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

Пропозиції Рада надасть центральним органам влади.

Також обговорили питання щодо руху зеленої гілки київського метро.

"Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", - зазначив мер.