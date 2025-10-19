RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сдал назад? Путин намекнул Трампу на возможные территориальные уступки в Украине, - WP

Иллюстративное фото: Путин выдвинул Трампу территориальные условия по миру в Украине (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины полный контроль над Донецкой областью в обмен на выход армии РФ из Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Путин во время телефонного разговорас президентом США Дональдом Трампом потребовал от Киева полный отказ от контроля над Донецком. В таком случае война будет прекращена.

В то же время он намекнул, что готов сдать части двух других регионов Украины, которые частично захватила армия РФ, - Запорожской и Херсонской - в обмен на полный контроль над Донецком.

Об этом журналистам The Washington Post сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомые с разговором Трампа и Путина.

"Это несколько меньшая территориальная претензия, чем та, которую он выдвинул в августе в Анкоридже. Некоторые чиновники Белого дома представили это как прогресс", - говорит один изчиновников, которого проинформировали о разговоре с Путиным.

Ни Белый дом, ни Кремль не ответили на запрос The Washington Post о комментарии.

 

 

"Уступки" РФ в отношении украинских территорий

После визита в Москву в августе 2025 года специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов.

"Уступки, на которые согласилась пойти Россия - не оккупировать всю Украину", - заявил он.

Однако, Уиткофф не смог объяснить, это такое же "мирное соглашение", которое предлагал Путин: вывод украинских войск с Донбасса в обмен на просто "прекращение огня".

На это президент Украины Владимир Зеленский ответил, что обещания российских властей якобы прекратить оккупацию Украины в случае сдачи ею Донецкой и Луганской областей не являются уступками.

Стоит заметить, что Россия неоднократно выдвигала требования полного вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что такой сценарий невозможен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВойна в Украине