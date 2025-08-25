ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: "готовность" РФ не захватывать Украину дальше - это не уступки

Киев, Понедельник 25 августа 2025 16:07
UA EN RU
Зеленский: "готовность" РФ не захватывать Украину дальше - это не уступки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Обещания российских властей якобы прекратить оккупацию Украины в случае сдачи им Донецкой и Луганской областей не являются уступками.

Об этом перед встречей с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбейлем заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они "готовы" не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что даже обсуждение таких предложений выходит за рамки международного права.

Президент обратил внимание, что сейчас встреча на уровне лидеров зависит исключительно от Москвы, а также от Вашингтона.

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали", - напомнил глава государства.

"Уступки" РФ

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в контексте своих требований по завершению войны против Украины пошла "на значительные уступки".

Он заверял, что в Москве были готовы проявить гибкость для урегулирования. Речь о том, что РФ обещает "сохранить территориальную целостность Украины" после войны.

Стоит заметить, что Россия не отступает от своих требований по поводу полного вывода украинских защитников из Донецкой и Луганской областей. Президент Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что такой сценарий невозможен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы