Зеленский: "готовность" РФ не захватывать Украину дальше - это не уступки
Обещания российских властей якобы прекратить оккупацию Украины в случае сдачи им Донецкой и Луганской областей не являются уступками.
Об этом перед встречей с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбейлем заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они "готовы" не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что даже обсуждение таких предложений выходит за рамки международного права.
Президент обратил внимание, что сейчас встреча на уровне лидеров зависит исключительно от Москвы, а также от Вашингтона.
"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали", - напомнил глава государства.
"Уступки" РФ
Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в контексте своих требований по завершению войны против Украины пошла "на значительные уступки".
Он заверял, что в Москве были готовы проявить гибкость для урегулирования. Речь о том, что РФ обещает "сохранить территориальную целостность Украины" после войны.
Стоит заметить, что Россия не отступает от своих требований по поводу полного вывода украинских защитников из Донецкой и Луганской областей. Президент Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что такой сценарий невозможен.