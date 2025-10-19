Здав назад? Путін натякнув Трампу на можливі територіальні поступки в Україні, - WP

Путін під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом вимагав від Києва повну відмову від контролю над Донецьком. У такому випадку війна буде припинена.

У той же час він натякнув, що готовий здати частини двох інших регіонів України, які частково захопила армія РФ, - Запорізької та Херсонської - в обмін на повний контроль над Донецьком.

Про це журналістам The Washington Post повідомили два високопосадовці, знайомі з розмовою Трампа і Путіна.

"Це дещо менша територіальна претензія, ніж та, яку він висунув у серпні в Анкориджі. Деякі чиновники Білого дому представили це як прогрес", - каже один із високопосадовців, якого проінформували про розмову з Путіним.

Ні Білий дім, ні Кремль не відповіли на запит The Washington Post про коментар.