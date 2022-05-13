Забудемо радянські системи. Україні потрібні винищувачі західного зразка, - Кулеба
Україні для ведення повітряних боїв проти Росії потрібні винищувачі західного зразка. Оскільки нинішніми темпами війни радянське озброєння в країнах НАТО швидко закінчиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Welt.
За його словами, на сьогодні помітна провідна роль Німеччини у введенні нафтового ембарго щодо Росії.
"Так що, якщо Німеччина захоче, вона може знайти і прийняти рішення. Однак, коли справа доходить до зброї, ми все ще перебуваємо в незручній фазі прийняття рішень", - підкреслив Кулеба.
Він додав, що Україна хотіла б в першу чергу отримати від Німеччини та інших країн реактивні системи залпового вогню і військові літаки західного зразка.
"Забудемо радянські системи, це кінець ... Якщо ця війна триватиме, то скоро будуть вичерпані останні запаси радянської зброї в країнах, готових надати її нам", - зазначив міністр.
Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що Україна має отримати словацькі винищувачі МіГ-29. Згідно домовленостей, натомість польські ВПС патрулюватимуть повітряний простір Словаччини, поки вона не отримає 14 винищувачів F-16 за контрактом з США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.