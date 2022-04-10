Словаччина може продати гаубиці Україні. Винищувачі поки не на порядку денному
Словаччина та Україна обговорюють можливість постачання самохідних гаубиць Zuzana. Питання винищувачів поки не на порядку денному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт pravda.sk.
Зокрема, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що ведуться переговори про продаж самохідних гаубиць Zuzana. Поки обговорюється, яка саме модифікація буде поставлена - Zuzana 2000 або Zuzana 2.
"І ми також говоримо про можливість переправлення пошкоджених українських бойових машин і танків Т-72 або Т-55 на нашу територію. І на наших військово-ремонтних підприємствах ми їх відремонтуємо і повернемо в Україну", - пояснив міністр.
Що стосується винищувачів МіГ-29, то, за його словами, незабаром виникне проблема, як тримати їх у строю, оскільки російські механіки поїхали їх країни.
У той же час міністр внутрішніх справ Роман Микулеца заявив, що Братислава могла б поставити і винищувачі, але дане питання поки не на порядку денному.
"На мій погляд, їх тут давно не мао б бути", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300, яка допоможе протистояти російським ракетним ударам і авіанальотам.
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