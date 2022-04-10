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Словаччина може продати гаубиці Україні. Винищувачі поки не на порядку денному

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Братислава, Неділя 10 квітня 2022 14:54
Словаччина може продати гаубиці Україні. Винищувачі поки не на порядку денному Фото: самохідна гаубиця Zuzana (wikimedia by Pfc. Jacob Bradford)
Автор: Олександр Мороз

Словаччина та Україна обговорюють можливість постачання самохідних гаубиць Zuzana. Питання винищувачів поки не на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт pravda.sk.

Зокрема, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що ведуться переговори про продаж самохідних гаубиць Zuzana. Поки обговорюється, яка саме модифікація буде поставлена - Zuzana 2000 або Zuzana 2.

"І ми також говоримо про можливість переправлення пошкоджених українських бойових машин і танків Т-72 або Т-55 на нашу територію. І на наших військово-ремонтних підприємствах ми їх відремонтуємо і повернемо в Україну", - пояснив міністр.

Що стосується винищувачів МіГ-29, то, за його словами, незабаром виникне проблема, як тримати їх у строю, оскільки російські механіки поїхали їх країни.

У той же час міністр внутрішніх справ Роман Микулеца заявив, що Братислава могла б поставити і винищувачі, але дане питання поки не на порядку денному.

"На мій погляд, їх тут давно не мао б бути", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300, яка допоможе протистояти російським ракетним ударам і авіанальотам.

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