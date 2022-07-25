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Україна зможе приймати літаки F-16, але є умова, - Резніков

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Понеділок 25 липня 2022 15:14
Україна зможе приймати літаки F-16, але є умова, - Резніков Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна матиме змогу приймати американські винищувачі F-16, але спершу необхідно дообладнати аеродроми. З цього питання вже були проведені консультації зі спеціалістами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Таким чином він відповів на запитання щодо підготовки українських пілотів для роботи на літаках, які можуть надати країни-партнери.

"У нас є шанс, що наші льотчики почнуть опановувати вже сучасну генерацію літаків. А які вже це будуть літаки. Усі мріють про F-16, я би теж про них мріяв, але треба буде дещо зробити з аеродромами", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони також вказав, що з цього питання Україна вже провела відповідні консультації з технічними та інженерними спеціалістами.

"За їхніми словами, на летовищах можна дещо дообладнати. Тому я думаю, що ми будемо здатні приймати і літаки такого класу", - продовжив міністр.

Насамкінець він додав, що головне - початок навчання, аби після прийняття політичних рішень не втрачати час. Наші пілоти, артилеристи, танкісти й інші фахівці мають бути готові вже на випередження.

Нагадаємо, у Конресі США запропонували виділити 100 млн доларів, які підуть на навчання українських пілотів на американських винищувачах, зокрема, F-15 і F-16.

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