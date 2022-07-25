ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Словаччина готова обговорювати передачу 11 винищувачів Україні

Новость на русском →
Братислава, Понеділок 25 липня 2022 17:30
Словаччина готова обговорювати передачу 11 винищувачів Україні Фото: Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Олександр Мороз

Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня. Замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія і Польща, поки Братислава не отримає американські літаки.

"Відразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи і поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє Міг-29... Ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, більш широкого обговорення з урахуванням фінансових аспектів і всіх інших, тому рішення ще не прийнято", - заявив Надь на спільній прес-конференції з міністром оборони Британії Беном Уоллесом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже в США задумалися над поставками винищувачів для України, але в будь-якому випадку Вашингтон не зможе передати літаки в короткостроковій перспективі.

При цьому США підтримують варіант з передачею літаків Україні кимось із західних союзників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Словаччина Миг-29
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні