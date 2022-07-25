Словаччина готова обговорювати передачу 11 винищувачів Україні

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня. Замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія і Польща, поки Братислава не отримає американські літаки.

"Відразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи і поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє Міг-29... Ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це вимагатиме, я б сказав, більш широкого обговорення з урахуванням фінансових аспектів і всіх інших, тому рішення ще не прийнято", - заявив Надь на спільній прес-конференції з міністром оборони Британії Беном Уоллесом.