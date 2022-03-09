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У Пентагоні не в захваті від пропозиції Польщі щодо МіГ-29 для України

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Середа 09 березня 2022 04:25
У Пентагоні не в захваті від пропозиції Польщі щодо МіГ-29 для України Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Пентагоні відреагували рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ - 29 в розпорядження США, щоб надалі передати Україні. В американському оборонному відомстві наразі не вважають таку ініціативу Варшави слушною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Перспектива того, що винищувачі, "які знаходяться в розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині та пролетять в повітряному просторі, в якому воює Росія з Україною, викликає серйозну занепокоєність у всього альянсу НАТО", - зазначив він.

За словами Кірбі, американській стороні "просто не ясно, чи є для цього істотне обґрунтування".

"Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання і складних логістичних проблем, які воно представляє, але ми не вважаємо пропозицію Польщі доречною", - йдеться в заяві прес-секретаря Пентагону про допомогу Україні в забезпеченні безпеки.

У Пентагоні також додали, що рішення про передачу польських літаків Україні "в кінцевому підсумку залишається за польським урядом".

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Штатам не було попередньо погоджено і стало несподіваним кроком для Вашингтона з боку Варшави.

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