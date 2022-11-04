Израиль мог бы поставить Украине оружие через третьи страны, однако РФ угрожает местью, - СМИ

После нескольких месяцев нежелания, Израиль смягчает свое сопротивление оказанию военной помощи Украине. Однако Россия предупредила Израиль, что примет ответные меры, если ракеты ПВО или другие перехватчики израильского производства достанутся Украины.

Как сообщает издание, поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда министру обороны Израиля Бени Ганцу позвонил по телефону его украинский коллега Алексей Резников, о чем давно просили. Израиль обязался помочь Украине разработать систему раннего предупреждения, аналогичную той, которая предупреждает израильтян о приближающемся обстреле. Ганц также согласился оценить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны, хотя Израиль отказывается предоставить Украине средства для сбивания приближающихся беспилотников и ракет.

Израиль не хотел более активно участвовать из-за опасений, что враждебность РФ может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и для российских евреев. Израиль регулярно наносит удары Сирии в районах, где Россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану помогать своим марионеткам. По оценкам, в России проживает около миллиона евреев, безопасность которых также вызывает беспокойство, особенно в связи с тем, что отношения между Россией и Израилем находятся в самом худшем состоянии за последние годы.

Но массовые удары по городам в Украине с помощью иранских беспилотников и ожидаемые поставки иранских баллистических ракет России изменили расчеты Израиля. Теперь растет обеспокоенность тем, что украинский опыт может позволить Ирану отточить свою способность атаковать израильские города. Израиль мог бы поставлять противоракетное и беспилотное оборудование другим странам, помогающим Украине. Это позволило бы третьим странам предоставить Украине больше своих собственных арсеналов.

Россия же сообщила Израиль, что предпримет ответные меры, если ракеты ПВО или другие перехватчики израильского производства достанутся Украины, будь то непосредственно или через третьи страны. Рост зависимости России от военного потенциала Ирана в Украине также усиливает опасения Израиля, что ответный Тегеран может обратиться за помощью к России в своей ядерной программе. Израиль исключает утверждение Ирана о том, что ядерная программа имеет мирные цели, и заявляет, что сделает все необходимые шаги, чтобы помешать Ирану получить бомбу.