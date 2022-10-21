ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Израиля объяснил, почему его страна не будет поставлять Украине вооружение и ПВО

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 14:13
Премьер Израиля объяснил, почему его страна не будет поставлять Украине вооружение и ПВО Фото: Яир Лапид, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль не планирует поставлять Украине вооружение, а передача системы ПВО "Железный купол" станет "переходом границ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Яира Лапида в интервью изданию "Новости Израиля".

По словам премьера, Израиль принял сторону Украины с начала полномасштабного вторжения России и был первой страной, которая направила полевой госпиталь. Также его страна продолжает поставлять гуманитарную помощь и предлагает предоставить системы гражданского оповещения.

"Конечно, мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче", - заявил Лапид.

В то же время, как отметил Лапид, обязанностью премьера является учет национальных и оборонных интересов.

"В связи с этим приходится решать очень серьезные вопросы. Я вообще не верю в простые ответы на сложные вопросы. Ни американцы, ни британцы, поставляющие вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я поступаю точно таким же образом", - оправдал свое решение Лапид.

На вопрос, в чем проблема направить в Украину ПВО "Железный купол", премьер заявил, что это будет неверным "переходом границ".

"Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принципу ее территориальной целостности", - добавил политик.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как сообщает NYT, перебрасывание Россией военных из Сирии на войну против Украины, якобы может изменить позицию Израиля касаемо помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет