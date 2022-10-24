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Израиль дал Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе, - NYT

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Понедельник 24 октября 2022 04:48
Израиль дал Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе, - NYT Фото: Израиль дал Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе (minagro.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники", - пишет газета.

К слову, раньше NYT информировала о том, что Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках.

Напомним, 21 октября израильские военные авиаударом вблизи Дамаска уничтожили центр сборки иранских дронов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Израиле пока нет политического решения о предоставлении Украине летальной помощи.

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