Израиль дал Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе, - NYT

Фото: Израиль дал Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе (minagro.gov.ua)

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.