"Оружие в гардеробе". Стилист объяснила новый тренд в мире моды

Понедельник 25 августа 2025 17:25
UA EN RU
Галина Денисюк объяснила изменение идентичности в стиле украинцев (фото предоставлено стилисткой)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Галина Денисюк

Война изменила не только Украину, но и стиль всех нас. Мода перестала быть о трендах или фасонах, превратившись в мощный голос и визуальное заявление об идентичности.

Стилист Галина Денисюк рассказала РБК-Украина, как вышиванка стала броней, а милитари - символом сопротивления.

"После 24 февраля наш стиль - это не о фасоне или сезоне, это о позиции. Украинцы больше не одеваются просто "чтобы красиво". Мы одеваемся, чтобы подчеркнуть, кто мы есть, и в чем наша идентичность", - говорит Денисюк.

Вышиванка - не о фольклоре, а о несокрушимости

Если раньше вышиванку часто ассоциировали с праздником, сегодня она стала символом силы, укорененности и сопротивления.

"Мне часто пишут клиентки: "Хочу такую вышиванку, чтобы была сдержанная, лаконичная, но чтобы ее видно было издалека". Это и есть наша новая эстетика - не кричать, но звучать громко", - рассказывает Галина.

Современные украинские бренды работают с льняными тканями, рунами, шифоном, вышивкой через призму актуального минимализма - без лишних украшений, но с мощной энергией в каждом стежке.

"Современная вышиванка - это уже не "этно-бутик", это полноценная часть гардероба, которую надевают под пиджак, к джинсам, даже в тренажерку. Это как броня - она "носит" нас, когда у нас нет сил носить себя", - объясняет стилист.

Если раньше вышиванку часто ассоциировали с праздником, сегодня она стала символом силы, укорененности и сопротивления (фото: Getty Images)

Милитари - как модное заявление, а не маскировка

Камуфляж, зеленый хаки, грубые ткани, обувь на тракторной подошве, фасоны-карго - тренд на милитари остался, но изменил свою нагрузку.

"Это не про солдатскую эстетику. Это о том, чтобы показать, что мы - в бою, даже если в гражданском. Что мы - рядом со своими. В моде стала позиция. И она уже не только в голосе, но и во взгляде, осанке, и, безусловно, в одежде", - делится Галина.

Трендовые образы стали "закаленными": многослойность, кожа, металлическая фурнитура, грубая обувь - все это не просто "модно", а визуализирует настроение нации.

Украинские дизайнеры на мировых подиумах: новая мода с сердцем

Сегодня RUSLAMBAGINSKIY, BEVZA, FROLOV, Ksenia Schnaider, GUDU, Vita Kin, Elena Burenina, IENKI IENKI - это не просто украинские бренды. Это - наши голоса на мировой модной карте.

"Я горжусь, что украинские дизайнеры сейчас не гонятся за мировыми клише. Они несут свою правду - через шевроны, патриотические символы, ручную вышивку, цитаты. Украинская мода больше не "пытается нравиться". Она диктует стиль, который имеет душу", - говорит стилист.

На Paris Fashion Week или в витринах Нью-Йорка появляются элементы вышивки, ткани из Украины, образы, вдохновленные карпатскими мотивами, военными формами или формами женской силы - это мода с нервом и глубоким смыслом.

Новая реальность: стиль - это оружие

Денисюк говорит, что за последние два года внешность украинцев в мире перестала быть нейтральной. Мы узнаваемы. И именно поэтому каждая деталь нашего вида - это коммуникация.

"Когда я надеваю рубашку с вышивкой на лондонской улице - это не одежда, это маркер. Это - я украинка. Это - вот откуда я, вот кого я представляю. И таких, как я - миллионы", - делится Галина.

&quot;Оружие в гардеробе&quot;. Стилист объяснила новый тренд в мире моды

Вышиванка - не о фольклоре, а о несокрушимости, уверена Галина Денисюк (фото предоставлено стилисткой)

Тенденции, которые диктует Украина

  • Сдержанный патриотизм. Сине-желтые цвета в деталях: нить на рукаве, фурнитура, маникюр, бейсболка, принт.
  • Милитари с женским кодом. Военные куртки, но с акцентом на талию, топы в стиле баллистических жилетов, но в сочетании с платьем.
  • Модная адаптация обмундирования. Карго-штаны, берцы, плитоноски-реплики, трансформированные в streetstyle.
  • Реконструкция национальных символов. Вышитые трезубцы, цвета оберегов, шрифты из рукописей.
  • Handmade vs mass market. Ручная работа возвращает значение вещам. Украинцы вкладывают в гардероб смысл, а не просто цену.

"Когда надеваешь что-то украинское - будь то вышиванка, подвеска с трезубцем или цвета - не думай, как это "выглядит". Подумай, что это о тебе говорит. И тогда это всегда будет стиль, который сильнее любого тренда", - заключает Денисюк.

