"Зброя в гардеробі". Стилістка пояснила новий тренд у світі моди

Понеділок 25 серпня 2025 17:25
UA EN RU
"Зброя в гардеробі". Стилістка пояснила новий тренд у світі моди Галина Денисюк пояснила зміну ідентичності в стилі українців (фото надане стилісткою)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Галина Денисюк

Війна змінила не лише Україну, а й стиль усіх нас. Мода перестала бути про тренди чи фасони, перетворившись на потужний голос і візуальну заяву про ідентичність.

Стилістка Галина Денисюк розповіла РБК-Україна, як вишиванка стала бронею, а мілітарі - символом опору.

"Після 24 лютого наш стиль - це не про фасон чи сезон, це про позицію. Українці більше не вдягаються просто "щоб гарно". Ми вдягаємося, щоб наголосити, хто ми є, і в чому наша ідентичність", - каже Денисюк.

Вишиванка - не про фольклор, а про незламність

Якщо раніше вишиванку часто асоціювали зі святом, сьогодні вона стала символом сили, вкоріненості та спротиву.

"Мені часто пишуть клієнтки: "Хочу таку вишиванку, щоб була стримана, лаконічна, але щоб її видно було здалеку". Це і є наша нова естетика - не кричати, але звучати голосно", - розповідає Галина.

Сучасні українські бренди працюють із лляними тканинами, рунами, шифоном, вишивкою через призму актуального мінімалізму - без зайвих прикрас, але з потужною енергією в кожному стіжку.

"Сучасна вишиванка - це вже не "етно-бутик", це повноцінна частина гардеробу, яку вдягають під піджак, до джинсів, навіть у тренажерку. Це як броня - вона "носить" нас, коли ми не маємо сили носити себе", - пояснює стилістка.

Мілітарі - як модна заява, а не маскування

Камуфляж, зелений хакі, грубі тканини, взуття на тракторній підошві, фасони-карго - тренд на мілітарізалишився, але змінив своє навантаження.

"Це не про солдатську естетику. Це про те, щоб показати, що ми - в бою, навіть якщо в цивільному. Що ми - поруч зі своїми. У моді стала позиція. І вона вже не тільки в голосі, а й у погляді, поставі, і, безумовно, в одязі", - ділиться Галина.

Трендові образи стали "загартованими": багатошаровість, шкіра, металева фурнітура, грубе взуття - все це не просто "модно", а візуалізує настрій нації.

Українські дизайнери на світових подіумах: нова мода з серцем

Сьогодні RUSLAMBAGINSKIY, BEVZA, FROLOV, Ksenia Schnaider, GUDU, Vita Kin, Elena Burenina, IENKI IENKI - це не просто українські бренди. Це - наші голоси на світовій модній мапі.

"Я пишаюся, що українські дизайнери зараз не женуться за світовими кліше. Вони несуть свою правду - через шеврони, патріотичні символи, ручну вишивку, цитати. Українська мода більше не "намагається подобатись". Вона диктує стиль, який має душу", - каже стилістка.

На Paris Fashion Week чи у вітринах Нью-Йорка з'являються елементи вишивки, тканини з України, образи, натхненні карпатськими мотивами, військовими формами чи формами жіночої сили - це мода з нервом і глибоким сенсом.

Нова реальність: стиль - це зброя

Денисюк каже, що за останні два роки зовнішність українців у світі перестала бути нейтральною. Ми впізнавані. І саме тому кожна деталь нашого вигляду - це комунікація.

"Коли я одягаю сорочку з вишивкою на лондонській вулиці - це не одяг, це маркер. Це - я українка. Це - ось звідки я, ось кого я представляю. І таких, як я - мільйони", - ділиться Галина.

Тенденції, які диктує Україна

  • Стриманий патріотизм. Синьо-жовті кольори в деталях: нитка на рукаві, фурнітура, манікюр, бейсболка, принт.
  • Мілітарі з жіночим кодом. Військові куртки, але з акцентом на талію, топи у стилі балістичних жилетів, але в поєднанні з сукнею.
  • Модна адаптація обмундирування. Карго-штани, берці, плитоноски-репліки, трансформовані у streetstyle.
  • Реконструкція національних символів. Вишиті тризуби, кольори оберегів, шрифти з рукописів.
  • Handmade vs mass market. Ручна робота повертає значення речам. Українці вкладають у гардероб зміст, а не просто ціну.

"Коли одягаєш щось українське - будь то вишиванка, підвіс із тризубом чи кольори - не думай, як це "виглядає". Подумай, що це про тебе говорить. І тоді це завжди буде стиль, який сильніший за будь-який тренд", - підсумовує Денисюк.

